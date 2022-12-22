 قتلى وجرحى في صفوف الجيش العراقي بانفجار عبوة ناسفة في كركوك‎‎

أفادت قناة "السومرية" نقلا عن مصدر أمني عراقي الأربعاء، بمقتل وإصابة خمسة جنود بانفجار عبوة ناسفة في كركوك.ونقلت "السومرية نيوز" عن مصدر مطلع قوله إن "عبوة ناسفة استهدفت عناصر الجيش ضمن منطقة الزاب الأسفل بالقرب من الحويجة في كركوك مما أسفر عن استشهاد ثلاثة جنود واصابة اثنين بجروح".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابي قد أعلن مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية بالقرب من كركوك والبو بالي في العراق يوم الأحد الماضي، التي أدت إلى مقتل تسعة على الأقل من رجال الشرطة العراقية وثمانية مدنيين.