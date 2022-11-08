مقتل 4 مدنيين في قصف حوثي على مأرب بينهم رضيعة

قتل أربعة مدنيين بينهم رضيعة وأصيب 8 آخرون، في إحصائية أولية للقصف الذي شنته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن، بالصواريخ والمقذوفات، أحدها استهدف مخزنا للأسلحة ونقل موقع السلطة المحلية بمحافظة مأرب عن مصدر في عمليات مكتب الصحة، أن هيئة مستشفى مأرب العام ومستشفى الطوارئ استقبلتا جثامين أربعة قتلى جميعهم من مخيم الجفينة، كما استقبلتا 8 جرحى بينهم طفل حتى منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، بعض الحالات جراحها خطيرة.