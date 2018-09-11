الولايات المتحدة الأميركية تدين بشدة الهجوم الإرهابي على شركة النفط الليبية ومنشآتها في طرابلس

أدانت الولايات المتحدة الأميركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له أمس شركة النفط الوطنية الليبية في طرابلس
ووصف بيان صادر عن الناطقة باسم الخارجية الأميركية أن الاعتداء هو اعتداء على واحدة من أهم المؤسسات الاقتصادية في ليبيا.
وأضاف البيان بالقول " نقدم التعازي لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ونشيد بجهود حكومة الوفاق الوطني لاستعادة الأمن وضمان تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من الوفاء بولايتها نيابة عن جميع الليبيين".
وأعربت الناطقة باسم الخارجية الأميركية عن تضامن بلادها مع مؤسسة النفط الوطنية وجميع الليبيين في محاربتهم للإرهاب وللمستقبل الأفضل والمزدهر، مبينة أن ملكية المنشآت والإنتاج والإيرادات النفطية الليبية تعود للشعب الليبي، ويجب السماح لشركة النفط الوطنية وجميع مؤسسات الدولة ذات السيادة بالعمل نيابة عن جميع الليبيين ، دون إرهاب أو تهديد .
وشددت على أن تظل موارد ليبيا النفطية تحت السيطرة الحصرية لشركة النفط الوطنية الشرعية والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني.
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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