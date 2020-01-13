أميركا تطلب من كوريا الشمالية استئناف المحادثات

قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي، إن الولايات المتحدة تواصلت مع كوريا الشمالية من أجل استئناف المحادثات، وذلك طبقا لمقابلة نشرها موقع "أكسيوس" الإخباري الإلكتروني.



وقال أوبراين أيضا إن عدم تنفيذ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونع أون تهديده بإرسال "هدية في عيد الميلاد" يعد علامة إيجابية.



وكان بعض المحللين قد قالوا إن ذلك ربما يشير إلى استعداد بيونغ يانغ لإجراء اختبار لصاروخ بعيد المدى، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي إن الهدية "ربما تكون مزهرية لطيفة".



وذكر أوبراين لموقع أكسيوس يوم الجمعة "تواصلنا مع الكوريين الشماليين وأبلغناهم رغبتنا في مواصلة المفاوضات في ستوكهولم والتي عقدت آخر مرة في بداية أكتوبر.. أبلغناهم من خلال قنوات مختلفة أننا نود استئنافها".



ولم يرد متحدث باسم مجلس الأمن القومي بشكل فوري يوم الأحد.



وذكر بيان لوكالة الأنباء المركزية الكورية يوم السبت أن كوريا الشمالية تلقت تهنئة من ترامب لكيم بمناسبة عيد ميلاده، ولكنها قالت إن علاقاتهما الشخصية لا تكفي من أجل استئناف المحادثات .