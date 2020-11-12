البرازيل تسجل 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا
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البرازيل تسجل 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - البرازيل تسجل 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
برازليا - العرب اليوم

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إن البلاد سجلت 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 544 وفاة بسبب المرض وطبقا لبيانا الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن خمسة ملايين و 748375 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 163373​​​. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.

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البرازيل تسجل 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا البرازيل تسجل 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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