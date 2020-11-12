11 وفاة و227 إصابة جديدة بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 11 وفاة، و227 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، في بيان له "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 109881 إصابة بينها 100662 حالة تم شفاؤها، و6405 حالة وفاة".

المصدر: "رويترز"