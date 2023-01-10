 انفجار داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

ذكرت تقارير إعلامية إن انفجارا وقع داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية. ووفقا لوسائل إعلامية، فإن الانفجار الذي وقع مساء الإثنين داخل معسكر للجيش الإسرائيلي في جنين بالضفة الغربية، لم تعرف أسبابه بعد. ونشرت وكالة "شهاب" الفلسطينية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الانفجار وقع داخل قاعدة للجيش في شمال الضفة الغربية وأدى إلى انهيار جدران غرف القادة".ولفتت الوكالة الفلسطينية إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية أكدت فتح تحقيق في الحادثة.