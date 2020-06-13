تسجيل 348 إصابة جديدة و 18 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم السبت أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 348 إلى 186022 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد 18 حالة وفاة ليبلغ مجملها 8781.