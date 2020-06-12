الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا ترتفع 258 إلى 165674

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 258 إلى 165674 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ثماني حالات ليبلغ مجملها 8763.