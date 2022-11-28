الجيش السوري يرسل تعزيزات ومدرعات إلى عين العرب بعد هجوم تركي عنيف

أرسلت قيادة القوات المسلحة السورية اليوم ، تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب شمال شرق محافظة حلب وأفاد مصدر عسكري سوري، بأن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها القوات الحكومية، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة.