انفجارات في مدينة «سكادوفسك» الساحلية جنوب أوكرانيا

دوت انفجارات في مدينة «سكادوفسك» الساحلية بإقليم خيرسون جنوب أوكرانيا، فيما نشر سكان محليون مقاطع فيديو، أظهرت حريقًا واسع النطاق في المدينة الواقعة على البحر الأسود