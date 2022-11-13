انتشال جثة طفل من مستنقع مائي في حائل السعودية

رغم التحذيرات المتكررة للدفاع المدني السعودي من الخروج وقت الأمطار إلا أن هذه التنبيهات لم تجد نفعاً في إنقاذ طفل حائل من الموت في التفاصيل، كشف الدفاع المدني في حائل، أمس (السبت)، تلقيه بلاغًا عن غرق طفل في مستنقع مائي، مشيرا إلى انتشال جثته من هذا المستنقع.