استقالة جديدة في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قدم وزير الصحة الأمريكي أليكس عازار استقالته على خلفية أحداث اقتحام الكابيتول في 6 كانون الثاني ، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية أمس الجمعة.وحسب وسائل الإعلام، فإن عازار كتب في رسالة استقالته المؤرخة في 12 يناير أن "الأعمال والخطابات التي تلت الانتخابات، خاصة خلال الأسبوع الماضي، تهدد بتشويه إرث هذه الإدارة"، وأن "الهجمات على مبنى الكابيتول كانت اعتداء على ديمقراطيتنا وعلى تقاليد الانتقال السلمي للسلطة التي كانت الولايات المتحدة أول من جلبها إلى العالم".

وأضاف وزير الصحة، الذي اختاره الرئيس دونالد ترامب لهذا المنصب عام 2017: "نظرا إلى استمرار تفشي الوباء، والحاجة المستمرة لإيصال اللقاحات والعلاجات إلى الشعب الأميركي، وضرورة ضمان الانتقال السلس إلى إدارة بايدن، فقد قررت أنه من مصلحة الأشخاص الذين نخدمهم أن أبقى في منصبي حتى نهاية ولاية" هذه الإدارة.

وتابع مخاطبا ترامب: "أحثكم على الاستمرار في إدانة أي شكل من أشكال العنف بشكل لا لبس فيه، والمطالبة بألا يحاول أحد تعطيل مراسم التنصيب في واشنطن.. ومواصلة دعم الانتقال السلمي والمنظم للسلطة في 20 يناير 2021".وسبق أن شهدت إدارة ترامب سلسلة استقالات بين الوزراء والكبار الموظفين بعدما واجه الرئيس اتهامات بالتحريض على العنف من خلال توجيه المتظاهرين للتوجه إلى مبنى الكابيتول حيث كان المشرعون يضعون اللمسات الأخيرة على إقرار فوز جو بايدن.