روسيا تعلن عزمها طرد دبلوماسي نمساوي

أعلنت روسيا عزمها طرد دبلوماسي نمساوي عامل في سفارة فيينا لدى موسكو، ردا على إعلان النمسا دبلوماسيا روسيا "شخصية غير مرغوب فيها" على خلفية مزاعم تجسس وقالت وزارة الخارجية الروسية - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية- إنها استدعت سفير النمسا لدى موسكو يوهانيس أيجنير، حيث تم تسليمه "احتجاجا حاسما على القرار غير المبرر للجانب النمساوي لسحب الاعتماد من دبلوماسي روسي ومطالبته بمغادرة أراضي الجمهورية النمساوية".