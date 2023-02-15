روسيا تعلن انتهاء مهمة فرقها الإغاثية في سوريا وقرب انتهاء عملها في تركيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عودة فرقها من سوريا، بعد انتهاء مهمتها الإغاثية في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر الذي ضربها.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن بيان الوزارة : أن طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية، هبطت بمطار جوكوفسكي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، مساء الثلاثاء وعلى متنها موظفو فرق الإغاثة، الذين شاركوا في إزالة آثار الزلزال خلال الأسبوع الأخير.

وأضاف البيان أن قافلة من الخبراء الروس تضم 50 شخصا، بمن فيهم 3 فرق مع كلاب مدربة نفذوا كل المهام المحددة لهم. مشيرًا إلى أنه من المتوقع أيضا عودة فريق الخبراء الروس الذي كان يعمل بالمناطق التركية المنكوبة.