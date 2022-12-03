الدفاعات الروسية تدمّر قذيفة مدفعية أميركية في أصعب مهمة على الدفاع الجوي

تمكّنت الدفاعات الروسية بمقاطعة سومي الأوكرانية من اعتراض قذيفة مدفعية أمريكية عيار 155 مم، في مهمة غاية بالصعوبة، حيث لا يمكن اعتراض قذائف المدفعية والهاون لصغر حجمها، وسرعتها.