فقدان مسؤول عسكري بارز في تايوان بعد هبوط اضطراري لطائرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية، الخميس، إن مسؤولا عسكريا كبيرا أصبح في عداد المفقودين، بعد هبوط اضطراري لطائرة "هليكوبتر" في شمال البلاد.



وأضافت الوزارة أن عملية إنقاذ جارية بحثا عن الأشخاص الذين كانوا على متن "الهليكوبتر" وعددهم 13 ، بينهم الجنرال شين ييمينج، رئيس الأركان العامة للجيش.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم إرسال فريق في مهمة إنقاذ، مضيفة أن بعض الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة ما زالوا على قيد الحياة، حسبما نقلت "رويترز".