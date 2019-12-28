انتشال رفات 6 أشخاص من حطام هليكوبتر في هاواي

قالت الشرطة الأميركية ومسؤولون في الإطفاء، إن الفرق التي تمشط حطام طائرة هليكوبتر سياحية تحطمت على جزيرة كاواي لم تعثر على أثر لناجين، وانتشلت رفات ستة أشخاص قبل أن تعلّق عملية البحث بسبب سوء حالة الطقس.

وأُعلن النبأ في مؤتمر صحفي بعد قرابة 24 ساعة من تحطم الطائرة، التي أعلنت السلطات فقدها مساء يوم الخميس، في منطقة نائية ذات تضاريس وعرة مع اقتراب نهاية جولة فوق ساحل نابالي الشهير في هاواي.

وتشير سجلات المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن الحادث هو التاسع على الأقل من بين حوادث طائرات الهليكوبتر السياحية في هاواي خلال السنوات الخمس الماضية وهو الأسوأ إلى حد بعيد.