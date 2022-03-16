بيع معدات عسكرية فرنسية لروسيا وماكرون يبرر ما حدث
آخر تحديث GMT05:54:30
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

بيع معدات عسكرية فرنسية لروسيا وماكرون يبرر ما حدث

العرب اليوم -

العرب اليوم - بيع معدات عسكرية فرنسية لروسيا وماكرون يبرر ما حدث

عاجل
باريس - العرب اليوم

  برر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، استمرار تسليم معدات عسكرية إلى روسيا بين عامي 2015 و2020، أي بعد العقوبات الأوروبية التي تلت ضم شبه جزيرة القرم، مؤكدا أنه يتوافق مع "القانون الدولي".  وأورد موقع "ديسكلوز" الاستقصائي أن فرنسا أصدرت ما لا يقل عن 76 رخصة تصدير لمعدات حربية إلى روسيا منذ 2015، فيما تنفي الحكومة أن تكون قامت بأي خرق.  ورد الرئيس الفرنسي على سؤال صحفي على هامش زيارة للاجئين أوكرانيين في مين إي لوار قائلاً: "امتثلت فرنسا في 2014 بالضبط لما كان مناسباً، أي للقانون الدولي".  وأضاف: "اتخذ الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند قرارات، بينها قرارات قوية جداً ومنظمة في ذلك الوقت.. جميع العقود التي كانت من ضمن التزامات فرنسا ولم تكن متوافقة حينها مع ما تقرر في 2014 تم تعليقها"، مؤكداً أنه تم فقط الاستمرار في "إنهاء عقود مع مبالغ منخفضة للغاية".  وشدّد على أنّ "فرنسا اتخذت القرارات التي كان عليها أن تتخذها عام 2014"، وقال: "أنا أدافع عنها هنا، حتى لو لم أكن أنا من أتخذها، لقد تصرفنا بدقة، وهذا ما كان يجب فعله".

ومنذ ضم شبه جزيرة القرم في العام 2014، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على تصدير الأسلحة لروسيا، لكن فرنسا استمرت في توريد معدات عسكرية بموجب عقود موقعة قبل ذلك التاريخ.  ورد الناطق باسم وزارة الجيوش إيرفيه غرانجان على تويتر: "فرنسا تمتثل بشدة لالتزاماتها الدولية، خصوصا معاهدة تجارة الأسلحة والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي".  ومن المعدات هذه، كاميرات حرارية للمدرعات بحسب "ديسكلوز" التي أضافت أن هذه الأجهزة يمكن للجيش الروسي استخدامها في أوكرانيا.  كذلك، سلمت فرنسا أيضا أنظمة ملاحة وأنظمة تصوير للمروحيات لسلاح الجو الروسي، بحسب المصدر نفسه.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

بيع معدات عسكرية فرنسية لروسيا وماكرون يبرر ما حدث بيع معدات عسكرية فرنسية لروسيا وماكرون يبرر ما حدث



أخبار ذات صلة

GMT 05:28 2022 الأربعاء ,16 آذار/ مارس

السلطات الأوكرانية تعلن عن قصف روسي على محطة قطار في منطقة زابوريزهيا
العرب اليوم - السلطات الأوكرانية تعلن عن قصف روسي على محطة قطار في منطقة زابوريزهيا

GMT 05:20 2022 الأربعاء ,16 آذار/ مارس

انفجار صاروخ باليستي في الجو بعد إطلاقه بوقت قصير من كوريا الشمالية
العرب اليوم - انفجار صاروخ باليستي في الجو بعد إطلاقه بوقت قصير من كوريا الشمالية

GMT 05:03 2022 الأربعاء ,16 آذار/ مارس

رئيس وزراء أوكرانيا يكشف تكلفة إعادة البناء بالارقام
العرب اليوم - رئيس وزراء أوكرانيا يكشف تكلفة إعادة البناء بالارقام

GMT 02:33 2022 الأربعاء ,16 آذار/ مارس

فشل عملية إطلاق "مقذوف مجهول" لكوريا الشمالية
العرب اليوم - فشل عملية إطلاق "مقذوف مجهول" لكوريا الشمالية

GMT 02:30 2022 الأربعاء ,16 آذار/ مارس

الإذاعة اليابانية نقلاً عن مصدر عسكري ياباني تعلن أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً "قد يكون صاروخا"
العرب اليوم - الإذاعة اليابانية نقلاً عن مصدر عسكري ياباني تعلن أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفاً "قد يكون صاروخا"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

هيفاء وهبي تتألق بفستان مميّز وجريء في يوم ميلادها

بيروت - العرب اليوم

احتفل أعضاء فرقة النجمة اللبنانية هيفاء وهبي الموسيقية بيوم ميلادها في كواليس الحفل الذي أقامته في القاهرة بمفاجأة عفوية تفاعلت معها "الديفا" بخجل وحب.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمفاجأة التي أعدّها الشبان لهيفاء، حيث دخل أعضاء الفرقة الموسيقية غرفتها في الكواليس مع قالب حلوى وغنّوا لها أغنية "سنة حلوة يا جميل"، وهو ما تلقته هيفاء بحالة من الدهشة والسعادة، وتفاعلت معهم بحماسة وعبّرت عن سعادتها وحبها الكبير لهم، كما شكرتهم على المفاجأة وقالت بعفوية: "فرقتي الموسيقية، شكراً على هذه المفاجأة... أحبكم فرداً فرداً ويا رب النجاح والصحة والعافية". واختارت هيفاء للحفل فستاناً صيفياً أنيقاً باللون الأسود، بتصميم مميّز وجريء، فجاء مكشوفاً من ناحية الصدر والأكتاف مع تطريزات ناعمة بالأحجار المتلأ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:08 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

الألوان المفضلة للنجمات في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد للأفلام
العرب اليوم - الألوان المفضلة للنجمات في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد للأفلام

GMT 10:35 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في الغردقة
العرب اليوم - أشهر الأماكن السياحية الجديرة بالزيارة في الغردقة

GMT 17:00 2022 السبت ,12 آذار/ مارس

خطوات يجب اتخاذها عند تجديد غرفة المنزل
العرب اليوم - خطوات يجب اتخاذها عند تجديد غرفة المنزل

GMT 15:38 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

أمين عام حلف الناتو يؤكد على التواصل مع روسيا لتلافي أي حادث
العرب اليوم - أمين عام حلف الناتو يؤكد على التواصل مع روسيا لتلافي أي حادث

GMT 20:14 2022 الثلاثاء ,15 آذار/ مارس

تغريم الصحفية الروسية التي إحتجت على الهواء ضد الحرب مادياً وإطلاق سراحها
العرب اليوم - تغريم الصحفية الروسية التي إحتجت على الهواء ضد الحرب مادياً وإطلاق سراحها

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 13:18 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك
العرب اليوم - ينتظرك شهرًا مثمرًا يخولّك الاضطلاع على مواردك وتقييم أحوالك

GMT 20:47 2018 الأحد ,06 أيار / مايو

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
العرب اليوم - إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

GMT 07:13 2019 الثلاثاء ,08 تشرين الأول / أكتوبر

"الباتشورك" فن يقوم على خياطة قطع مختلفة بواسطة الإبرة اليدوية
العرب اليوم - "الباتشورك" فن يقوم على خياطة قطع مختلفة بواسطة الإبرة اليدوية

GMT 01:12 2016 السبت ,05 آذار/ مارس

الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف
العرب اليوم - الدكتور عادل ينصح بعدم خلع الضروس اللبنية إلا في أسوء الظروف

GMT 18:44 2014 السبت ,02 آب / أغسطس

الزعتر والروزماري توابل تحتوي على أسرار الصحة والوزن المثالي
العرب اليوم - الزعتر والروزماري توابل تحتوي على أسرار الصحة والوزن المثالي

GMT 01:58 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

استكشاف الأحجار الكريمة الخفية على ساحل دازور الفرنسي
العرب اليوم - استكشاف الأحجار الكريمة الخفية على ساحل دازور الفرنسي

GMT 21:56 2019 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر

دنيا النشار تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مُبكية
العرب اليوم - دنيا النشار تحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مُبكية

GMT 21:59 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

عناصر غذائية جد مهمة لزيادة الرغبة الجنسية لدى الأزواج
العرب اليوم - عناصر غذائية جد مهمة لزيادة الرغبة الجنسية لدى الأزواج

GMT 13:08 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

طرح تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة عبر منصة "مكاني"
العرب اليوم - طرح تذاكر مباراة الاتحاد والوحدة عبر منصة "مكاني"

GMT 05:21 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة بدرية أحمد تؤكد "متصالحة مع نفسي بفساتين المهرجانات"
العرب اليوم - الفنانة بدرية أحمد تؤكد "متصالحة مع نفسي بفساتين المهرجانات"

GMT 00:32 2017 الخميس ,07 كانون الأول / ديسمبر

نادية الجندي تعبر عن حزنها الشديد بسبب حادث "الروضة"
العرب اليوم - نادية الجندي تعبر عن حزنها الشديد بسبب حادث "الروضة"

GMT 18:49 2016 الإثنين ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

"منتجع واحة ميرال " من أفضل 5 فنادق في الطائف
العرب اليوم - "منتجع واحة ميرال " من أفضل 5 فنادق في الطائف

GMT 23:07 2015 الأحد ,06 كانون الأول / ديسمبر

الفنانة سمية الخشاب تنجو من حادث سير مروع
العرب اليوم - الفنانة سمية الخشاب تنجو من حادث سير مروع

GMT 01:11 2017 الأربعاء ,31 أيار / مايو

هيفاء وهبي تؤكد أن أصداء مسلسل "الحرباية" إيجابية
العرب اليوم - هيفاء وهبي تؤكد أن أصداء مسلسل "الحرباية" إيجابية

GMT 20:19 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

"الملحفة" سرّ المرأة الصحراوية في المغرب الباحثة عن الأناقة المُتفرّدة
العرب اليوم - "الملحفة" سرّ المرأة الصحراوية في المغرب الباحثة عن الأناقة المُتفرّدة

GMT 19:27 2020 الإثنين ,17 آب / أغسطس

نجمة "ذا فويس كيدز" المغربية نهيلة القلعي تُفاجئ الجمهور بجمالها
العرب اليوم - نجمة "ذا فويس كيدز" المغربية نهيلة القلعي تُفاجئ الجمهور بجمالها

GMT 13:20 2019 الجمعة ,22 شباط / فبراير

اجواء متقلبة في الجزء الأول من الشهر
العرب اليوم - اجواء متقلبة في الجزء الأول من الشهر

GMT 21:30 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

المفوضية الأوروبية تدعم تونس بـ305 ملايين يورو
العرب اليوم - المفوضية الأوروبية تدعم تونس بـ305 ملايين يورو

GMT 09:20 2019 السبت ,19 كانون الثاني / يناير

أمير الرياض يتوج الفائزين بمسابقة للمهارات
العرب اليوم - أمير الرياض يتوج الفائزين بمسابقة للمهارات

GMT 11:16 2019 الأحد ,13 كانون الثاني / يناير

شاطئ في هاواي يتحول إلى اللون الأسود بفعل الحمم البركانية
العرب اليوم - شاطئ في هاواي يتحول إلى اللون الأسود بفعل الحمم البركانية

GMT 21:25 2018 الأربعاء ,19 كانون الأول / ديسمبر

10 أسرار لا تعرفينها للحصول على شعر طويل وصحي
العرب اليوم - 10 أسرار لا تعرفينها للحصول على شعر طويل وصحي

GMT 08:29 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

"مهرجان مرسى دبي للموسيقى" يعود مجدداً مع مزيد من التسلية والتشويق
العرب اليوم - "مهرجان مرسى دبي للموسيقى" يعود مجدداً مع مزيد من التسلية والتشويق
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab