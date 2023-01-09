اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو، المعترضون على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، القصر الرئاسي ومبنى البرلمان (الكونجرس) وغيرهما من المواقع الحكومية في العاصمة برازيليا. وحطم المحتجون نوافذ واجهة مبنى الكونجرس واقتحموا مدخل المبنى، حسبما عرضت قنوات تلفزيونية برازيلية.وكان مئات المحتجين قد تقدموا في وقت سابق داخل أراضي البرلمان ووصلوا إلى سطح المبنى، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل وقنابل الصوت إلا أنها لم تتمكن من وقف أنصار الزعيم اليميني السابق.

وقال الرئيس البرازيلي اليساري لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي تولى منصبه منذ أسبوع فقط: سيتم ضبط جميع المخربين ومعاقبتهم، كما سنكتشف من قام بتمويلهم.