جماعة الحوثي توافق على تمديد الهدنة الأممية في اليمن لفترة رابعة

أكدت مصادر مقربة من مكتب مبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن السيد هانس غروندبرغ بأن جماعة الحوثي الإنقلابية أبلغت المبعوث الأممي موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية الأممية في اليمن لفترة رابعة.

واوضحت المصادر بأن جماعة الحوثي قد تراجعت عن موقفها المتصلب الذي كانت قد أعلنته أمس بشأن الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن منذ ابريل الماضي وقبلت بالتمديد لها لفترة رابعة وفق مقترح المبعوث الاممي الاخير.