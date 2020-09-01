بعد استقالة رئيس الوزراء الحزب الحاكم في اليابان يكشف مصير المرحلة المقبلة

من المقرر أن يحدد الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، اليوم الثلاثاء، جدول سباق القيادة لخلافة رئيس الوزراء شينزو آبي، الذي أعلن استقالته بسبب ظروف صحية وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أنه من المقرر أن يعقد الحزب انتخابات القيادة في 14سبتمبر وتردد أن المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيهيدي سوجا، الذي من المتوقع أن يعلن ترشحه لذلك المنصب، يحظى بدعم واسع النطاق بين نواب الحزب الليبرالي الديمقراطي.