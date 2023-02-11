مسلحون يطلقون النار على موكب حاكم ولاية وإصابة عسكريين في السودان

أطلق مسلحون مجهولون، النار على موكب حاكم ولاية وسط دارفور سعد آدم بابكر، خلال عودته من زيارة إحدى المحليات، مما أدى إلى إصابة ثلاثة عسكريين كانوا ضمن الوفد.وأفاد المكتب الصحفي للوالي في بيان توضيحي، أن لجنة الأمن عقدت فور وصولها حاضرة الولاية زالنجي اجتماعاً طارئاً حول الحادثة. وبالرغم من توقيع اتفاق جوبا لسلام السودان منذ اكتوبر 2020م، إلا أن رقعة الانفلات الأمني في إقليم دارفور اتسعت، ووقعت العديد من حوادث النهب والقتل والحرق، فضلاً عن الصراعات القبلية.