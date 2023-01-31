مستوطنون إسرائيليون يهاجمون مركبات المواطنين الفلسطينيين ويحاولون اقتحام بلدة قرب رام الله

هاجم مستوطنون إسرائيليون مركبات المواطنين الفلسطينيين، على طريق "رام الله- نابلس"، وحاولوا اقتحام بلدة ترمسعيا الفلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر أمنية فلسطينية، أن مستوطنين إسرائيليين رشقوا مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة قرب مفترق "عيون الحرامية" على طريق رام الله- نابلس، وقرب مدينة روابي شمال رام الله، دون أن يبلغ عن إصابات أو أضرار.