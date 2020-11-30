زورق إسرائيلي ينتهك المياه الإقليمية اللبنانية

انتهك زورق حربي لسلاح البحرية الإسرائيلية اليوم، سيادة المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة حوالي 370 متراً وأفادت قيادة الجيش اللبناني بأنّ عناصر الزورق ألقوا عدداً من القنابل المضيئة، وردّدوا عبارات عبر مكبرات الصوت باللغة العبرية، إضافة إلى إطلاق صفارات الإنذار وتوجيه كاشف ضوئي باتجاه المياه اللبنانية، ومن ثم غادر الزورق تجاه الشواطئ المحتلة.