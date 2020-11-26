زورق حربي إسرائيلي ينتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية

واصلت البحرية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تنفذها زوارقها الحربية داخل المياه اللبنانية في خرق متعمد لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم ان زورقا حربيا إسرائيليا خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة جنوب لبنان، لمسافة حوالي 425 مترا ولمدة 10 دقائق وأشار البيان إلى أنه تمت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.