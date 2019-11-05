انقطاع الإنترنت في بغداد ومدن عراقية اخرى بعد رفع للعلم العراقي بعد إنزال العلم الإيراني ومقتل متظاهر وجرح عشرات اخرين اثناء المواجهات بين المتظاهرين والقوى الامنية