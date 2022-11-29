العراق تعلن إحباط مخططات إرهابية لاستهداف المواطنين في مناطق حزام بغداد

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية إحباط مخططات إرهابية لاستهداف المواطنين في مناطق حزام بغداد وقال المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم، إن منطقة حزام بغداد من أهم المناطق الحيوية بالنسبة لقيادة العمليات المشتركة، مضيفا أن القوات نفذت عمليات نوعية استباقية وكمائن ليلية ساهمت بشكل كبير في إحباط مخططات الإرهابيين.