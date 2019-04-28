قلقٌ أُممي من احتجاز ألفيّ مهاجر غير شرعي في اليمن بينهم 400 طفل

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء احتجاز السلطات اليمنية أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي، بمن فيهم 400 طفل على الأقل في مدينة عدن جنوبي اليمن منذ الأحد الماضي.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن ظروف احتجاز المهاجرين ومعظمهم إثيوبيون، تثير قلق منظمة الهجرة الدولية البالغ.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن منظمة الهجرة على اتصال بالسلطات اليمنية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للموقوفين، مثل الرعاية الصحية والأغذية ومياه الشرب والصرف الصحي، مناشدا إياها إيجاد بديل أكثر أمنا عن احتجاز المهاجرين.

وكان مسؤولون يمنيون قد أكدوا الأربعاء الماضي احتجاز قوات الأمن خمسة آلاف مهاجر على الأقل خلال الأيام الـ10 السابقة، لدى محاولتهم عبور حدود السعودية، ومعظمهم أفارقة.