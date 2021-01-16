ولي العهد السعودي يتلقي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.وجرى خلال الاتصال-وفقا لوكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، استعراض العلاقات بين البلدين وفرص التعاون المشترك.كما جرى بحث المستجدات الإقليمية والدولية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.