تركيا تكشف عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم

كشف نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي أن عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى سوريا بلغ 531326 شخصا، وأن السوريين المسجلين داخل تركيا حاليا يبلغ 3 مليون و611143 شخص وفي المجمل، أفاد تشاطاكلي بأن سلطات بلاده أوقفت خلال شهر سبتمبر الماضي 24998 ألف مهاجر غير شرعي وأوضح نائب وزير الداخلية التركي أن 4777 شخص من بين 24998 مهاجر غير شرعي تم توقيفهم في سبتمبر قدموا عبر البحار، وأن قوات الأمن نجحت في منع 2 مليون و705946 مهاجر غير شرعي من دخول البلاد منذ عام 2016.