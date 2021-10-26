قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تفرض حظر التجوال في مدينة أم درمان
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قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تفرض حظر التجوال في مدينة أم درمان

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العرب اليوم - قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تفرض حظر التجوال في مدينة أم درمان

قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تفرض حظر التجوال في مدينة أم درمان
الخرطوم - العرب اليوم

رضت قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع في السودان نظام حظر التجوال في مدينة أم درمان. وأفادت مصادر بأن، "قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع فرضت حظر التجوال في مدينة أم درمان".

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قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تفرض حظر التجوال في مدينة أم درمان قوات مشتركة من الجيش وقوات الدعم السريع في السودان تفرض حظر التجوال في مدينة أم درمان



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