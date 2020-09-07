البيت الأبيض يكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الملك سلمان وترامب

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ناقش هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعزيز الأمن الإقليمي وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على أهمية اتفاق السلام الذي جرى توقيعه بين الإمارات وإسرائيل وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.