ترامب يشن هجوما على أرملة ستيف جوبز

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى لورين باول جوبز، أرملة المؤسس الشريك الراحل لشركة "آبل" ستيف جوبز، بسبب تقديمها دعما ماليا إلى مجلة The Atlantic وأعاد ترامب نشر تغريدة عبر حسابه في "تويتر" اليوم الأحد كتب فيها أن أرملة جونز أسهمت بـ500 ألف دولار في حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة جو بايدن وتملك حصة الأغلبية من أسهم المجلة التي نشرت مؤخرا مقالا زعم أن ترامب وصف القتلى العسكريين الأمريكيين في الحرب العالمية بأنهم "فشلة".