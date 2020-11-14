فيروس كورونا في إفريقيا بلغ نحو مليون و 931 ألف إصابة

أفاد المركز الإفريقي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية بلغ مليون و 930 ألفاً و 981 إصابةً وأضاف المركز في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بدول القارة الإفريقية بلغ 46 ألفاً و 505 حالة وفاة.