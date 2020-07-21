المكسيك تسجل 5172 إصابة جديدة بكورونا و301 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك يوم امس الاثنين تسجيل 5172 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و301 حالة وفاة إضافية ليصل مجمل الإصابات إلى 349396 وتبلغ الوفيات 39485 وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.