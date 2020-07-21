الصين تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا منها 8 في شينجيانغ

أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 20 يوليو تموز انخفاضا من 22 حالة قبل يوم وقالت اللجنة إن من بين الإصابات الجديدة هناك ثماني حالات في إقليم شينجيانغ بأقصى غرب الصين. وكانت الحالات الثلاث الأخرى لأشخاص قادمين من الخارج وقالت اللجنة الوطنية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين بلغت 83693 حالة حتى يوم أمس الاثنين. وظل عدد حالات الوفاة عند 4634 دون تغيير.