أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة "أنصار الله" الحوثية في هجوم شنه على مواقع الجماعة غربي مدينة تعز وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري على "فيسبوك": "تمكنت وحدة خاصة من الجيش من اختراق مواقع الحوثيين في قطاع الضباب، وقتل وجرح عدد من المسلحين".