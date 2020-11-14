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تونس تسجل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - تونس تسجل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
تونس - العرب اليوم

سجلت تونس 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 76 ألفا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 209 حالات وفاة.

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تونس تسجل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا تونس تسجل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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