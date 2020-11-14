تونس تسجل 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت تونس 1562 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 27 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 76 ألفا و 106 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفين و 209 حالات وفاة.