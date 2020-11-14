مصر تسجل 12 وفاة و224 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 224 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 12 حالة جديدة وأفادت الوزارة في بيان لها اليوم بخروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 100847 حالة حتى اليوم وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و 6429 حالة وفاة.