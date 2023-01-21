مسلح يقتل 5 أشخاص من شرفته ثم ينتحر في جورجيا

قتل رجل خمسة أشخاص على الأقل بالرصاص ثم انتحر من شرفة في حي سكني في جمهورية جورجيا. وأعلنت وزارة الداخلية في العاصمة تبليسي يوم الجمعة، أن من بين القتلى شرطي.

وأسفر الهجوم الذي وقع في بلدة ساجاريجو في منطقة كاخيتي شرقي جورجيا عن إصاب العديد من الأشخاص.

وأوضحت الوزارة أن المحققين وجدوا سلاحا آليا في شقة الرجل.