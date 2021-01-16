وزير الخارجية السعودي يتوقع إعادة فتح سفارة بلاده مع قطر الأيام المقبلة

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، إنه يتوقع إعادة فتح سفارتي قطر والسعودية في كل منهما الأخرى في الأيام المقبلة.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية، أن قمة السعودية تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج، وأضاف أن اتفاق قمة السعودية يدعو إلى التصدي المشترك لأي تهديدات لأمن الخليج.وشدد على أن ما تم في قمة العلا اليوم طي كامل للخلاف مع قطر وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية.

