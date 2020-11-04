الديموقراطيّون يحتفظون بسيطرتهم على مجلس النوّاب

احتفظ الديموقراطيّون بسيطرتهم على مجلس النوّاب الأميركي لا بل إنّهم عزّزوا هذه الأغلبية في الانتخابات النصفية التي جرت الثلاثاء بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، بحسب تقديرات أوردتها شبكتا "فوكس نيوز" و"إيه بي سي".ووفقاً لهذه التقديرات فإنّ الديموقراطيين سيفوزون بما بين أربعة وخمسة مقاعد إضافية في المجلس المكّون من 435 مقعداً، علماً بأنّهم يشغلون حالياً 232 من مقاعده.