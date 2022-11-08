الخارجية التركية تدين بشدة الهجمات في محافظة إدلب السورية

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجمات على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا حسبما ذكرت وكالة "الأناضول". وقالت الوزارة في بيان: "ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة 70 آخرين"