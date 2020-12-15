مقتل 4 قيادات من حركة الشباب الإرهابية بعملية عسكرية في الصومال

قضى الجيش الصومالي على 4 قيادات من حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة بعملية عسكرية مخططة جنوبي البلاد وأفادت وسائل إعلامية محلية اليوم أن العملية العسكرية المخططة تم تنفيذها في منطقة جيليب بمحافظة جوبا الوسطى، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية والغارات الجوية التي تنفذها القوات الخاصة تهدف إلى تقويض قدرات مليشيات الشباب الإرهابية وحماية المدنيين الأبرياء.