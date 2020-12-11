لنت مصادر في الجيش الصومالي ان قوات الجيش تمكنت من استعادة منطقة" غندرشي" بمحافظة شبيلي السفلى التي كانت تحت سيطرة مليشيات الشباب الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة وتمكنت القوات الصومالية من تحرير منطقة غندرشي بعد معارك ضارية شاركت فيها قوات المشاة وقوات الكومندوز يذكر أن حركة الشباب تسيطر على جزء كبير من جنوب ووسط الصومال لكنها تمكنت من بسط نفوذها أيضاً في مناطق تسيطر عليها الحكومة المتمركزة في مقديشو.