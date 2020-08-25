فايز السراج يعلق على واقعة إطلاق ميليشيات الوفاق النار على المتظاهرين فى طرابلس

أكدت قناة "العربية" نقلا عن شهود عيان؛ أن تشكيلات مسلحة قامت بإطلاق النار على المتظاهرين العاصمة الليبية طرابلس ضد حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وأشارت القناة إلى أن تظاهرات طرابلس امتدت إلى مدن أخرى مثل سبها والزاوية ومصراتة فيما تم قطع الكهرباء وشبكة الإنترنت عن المتظاهرين من جهته علق فايز السراج رئيس حكومة الوفاق على التظاهرات الحالية ضد حكومته، لافتا إلى أن الحكومة ليست مسؤولة عن تردي الأوضاع في العاصمة.