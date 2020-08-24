خطوة جديدة من السراج لاحتواء مظاهرات طرابلس

كشفت حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، عن أن رئيسها فائز السراج، بصدد إجراء تعديل وزاري، وفق ما ذكرت شبكة "آر تي" وذكر "السراج"، إنه بصدد إجراء تعديل وزاري عاجل خاصة في الوزارات الخدمية وأكد أن اختيار الوزراء الجدد سيكون على أسس الكفاءة والقدرات وطهارة اليد واندلعت مظاهرات بالعاصمة طرابلس رفضا لحكومة السراج، خاصة ومرور القاطنين بهذا الجزء من ليبيا مم مشكلات خدمية عدة.