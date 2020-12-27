مقتل 3 أشخاص بهجوم مسلح في ولاية إلينوي الأمريكية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأُصيب 3 آخرون بهجوم مسلح داخل قاعة "بولينغ" بولاية إلينوي الأمريكية واعتقلت الشرطة شخصا قالت إن له علاقة بالحادث دون أن تكشف معلومات إضافية عن هويته يشار إلى أن مدينة روكفورد تقع على بعد 130 كيلومترا شمال غرب شيكاغو.

المصدر: نوفوستي