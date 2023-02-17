الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين و3 مطلوبين أمنيا في اشتباكات شرقي البلاد

أعلن الجيش اللبناني،، مقتل 3 عسكريين و3 مطلوبين أمنيا، خلال اشتباكات وقعت في بلدة حور تعلا، في البقاع، شرقي البلاد.

وجاء في بيان الجيش اللبناني، أنه "استشهد ثلاثة عسكريين، وقُتل ثلاثة مطلوبين خلال الاشتباكات التي وقعت في بلدة حور تعلا، في البقاع".

من جهته، قال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، في تغريدة على "تويتر": "قدر الجيش أن يكون دائماً في الصدارة دفاعا عن الوطن وسيادته وحماية أهله، وأن يدفع الثمن غاليا من أرواح عسكرييه... ‏تحية إكبار لشهداء الجيش الثلاثة الذين سقطوا اليوم في البقاع والدعاء بأن يشفي الله العسكريين الجرحى".